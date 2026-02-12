Катя Лель предсказала наступление эры божественных союзов в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Популярная исполнительница поделилась своим видением будущего человечества и планами на развитие музыкальной карьеры.

В 2026 году на Земле начнется период формирования божественных союзов, обусловленный изменением энергетических частот планеты. Об этом заявила заслуженная артистка РФ Катя Лель в беседе со StarHit.ru.

По ее словам, прошлый год был ознаменован многочисленными кармическими разрывами, однако текущий этап несет мощную трансформацию и обновление. Певица подчеркнула, что сейчас наступает время, когда людям необходимо излучать свет, благодарность и любовь, осознавая свою связь с коллективным разумом вселенной. Артистка убеждена, что возраст является лишь навязанной условностью, и современное поколение все чаще притягивается друг к другу именно на уровне внутренних энергий, а не цифр в паспорте.

Катя Лель также прокомментировала выход нового фантастического сериала, сюжет которого строится вокруг пришельцев в российской провинции. Звезда отметила, что такие проекты готовят общество к «мягкому пониманию» того, что человечество не одиноко во Вселенной.

«Конечно, радостно, что я не одна в этой теме сегодня, что наконец-то люди начинают по-другому думать, осознавать и прозревать», — заявила исполнительница.

Она допустила, что внеземные гости могут принимать самые разные формы, включая медузообразные, и выразила готовность помочь им, если их намерения будут благими. В подтверждение своих слов звезда упомянула новую композицию «Мы все из космоса», написанную для нее молодыми авторами Даниилом Вайдером и Ильей Ефимовым.

Несмотря на активную творческую деятельность и недавний успех трека «Мой мармеладный» на мировой арене, Катя Лель не планирует продвигать свою дочь Эмилию в шоу-бизнесе. Девушка обучается в 11 классе на химико-биологическом профиле и намерена связать свою жизнь со стоматологией.

Сама артистка спокойно относится к критике в свой адрес, считая, что негатив исходит от людей, находящихся на низких частотах сознания. В ближайшее время певица планирует выпустить новый танцевальный хит «Сладкий мой», который должен стать идейным продолжением ее прогремевшего релиза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель предсказала нашествие инопланетян в 2026 году.

