«Влетает нож в челюсть»: актер Роман Курцын едва не погиб в драке

Популярный артист чудом избежал смерти после того, как случайный свидетель узнал в нем персонажа известного телесериала.

Актер Роман Курцын едва не стал жертвой смертельного нападения во время конфликта в ночном клубе Севастополя. Об этом он рассказал в эфире федерального телеканала.

Инцидент произошел еще в 2019 году. Артист отдыхал вместе с друзьями-каскадерами после съемочного дня и решил заступиться за товарища. Ссора возникла из-за девушки, после чего местный авторитет предложил Курцыну выяснить отношения на заднем дворе заведения. По словам актера, обстановка на улице была крайне напряженной, так как под каждым фонарем происходили потасовки. Ситуация приняла опасный оборот, когда оппонент применил холодное оружие.

«Влетает нож в челюсть. И тут я понял, что ситуация безвыходная, наверное, меня сейчас грохнут. Потому что чуть выше-ниже — и все закончилось бы в секунду… Я стою, у меня тело онемело, чувствую панику, отдаю телефон, деньги все, что он хотел. Подходят его друзья, а я думаю: „Ну все“», — поделился воспоминаниями Курцын.

Жизнь звезде спасло лишь то, что один из прибывших на место боевиков узнал в нем исполнителя роли Константина из криминального сериала «Меч». Мужчина вмешался в расправу, обезоружил нападавшего и привел раненого артиста обратно в зал.

Несмотря на серьезное ранение и обильное кровотечение, спаситель актера решил устроить своеобразный перформанс. Он отобрал микрофон у диджея и объявил на весь клуб, что Курцын — его близкий товарищ, который способен одолеть любого противника.

«Вырубает моего оппонента… Я вообще не понимаю, что происходит. Это сюр какой-то, у меня льется кровь! Все залито, как в фильмах! Пытаюсь рану зажать», — рассказал Роман. Артист признался, что в тот момент испытывал настоящий ужас, так как находился в шоковом состоянии. Напоминанием о том вечере у актера остался шрам на лице, который сохранился до настоящего времени.

