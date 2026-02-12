Конвульсии и синие губы: фудблогерша умерла в муках после поедания крабов

Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ради эффектных кадров для своего канала женщина решилась на дегустацию крайне ядовитых морских обитателей.

На Филиппинах популярная фудблогер Эмма Амит погибла после того, как приготовила и съела опасных «дьявольских» крабов в городе Пуэрто-Принсеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина, считавшаяся опытной рыбачкой, сняла на видео весь процесс: от поимки токсичных существ до их употребления в пищу в компании друзей. Свое последнее блюдо она решила заправить кокосовым молоком и добавить туда другие морепродукты, не осознавая, что основной ингредиент содержит нейротоксины, аналогичные яду рыбы фугу.

Проблемы со здоровьем начались у филиппинки уже на следующие сутки. Семья экстренно повезла Эмму в медицинское учреждение, когда ее состояние стало критическим. Свидетели отмечали, что в дороге пострадавшая мучилась в конвульсиях, ее губы были синими, а в саму больницу она попала уже в бессознательном состоянии.

Несмотря на все усилия врачей, жизнь блогерши спасти не удалось — через два дня она скончалась. Расследование на месте жительства подтвердило причину отравления: в мусоре были найдены панцири тех самых ярких членистоногих.

Местные власти выразили глубокое недоумение по поводу случившегося, так как семья Амит жила у моря и должна была знать о смертельной угрозе.

«Это очень печально, потому что они должны были знать. Они живут у моря, так что я уверен: они знали об этом дьявольском крабе, которого опасно есть. Так почему же она его съела? Вот что меня смущает», — подчеркнул староста деревни Лусвиминда.

Официальные лица призвали граждан к бдительности, напомнив, что Смитсоновский институт ранее уже предупреждал о способности этих существ убивать человека за считанные часы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молочная смесь Nestle могла стать причиной гибели двух новорожденных во Франции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.