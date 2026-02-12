Турецкий двойник Джеффри Эпштейна опасается физической расправы

Фото: www.globallookpress.com/Epstein Estate/House Oversight

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внешняя идентичность со скандально известным преступником вынудила мужчину запереться в пределах своей страны.

В Турции местный житель Рыфат Оздемир был вынужден полностью отказаться от запланированных зарубежных поездок из-за своего поразительного сходства с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признался журналистам, что столкнулся с серьезным психологическим давлением и опасениями за собственную безопасность. По его словам, из-за внешности он регулярно ловит на себе неодобрительные и враждебные взгляды прохожих на улицах, что превратило его повседневную жизнь в настоящий кошмар.

«Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном. Здесь в Турции я хотя бы могу объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца, а за границей мне могут встретиться люди, которых очень сильно задела эта история, которые захотят на меня напасть. Как я смогу им объяснить, что я — не он?» — поделился своими переживаниями гражданин Турции.

Мужчина боится, что случайные встречные не станут слушать его оправдания и перейдут к физическим действиям, считая его виновным в преступлениях американца.

Интерес к личности Джеффри Эпштейна вновь возрос в связи с недавними юридическими процедурами в Соединенных Штатах. В конце января текущего года Тодд Бланш, занимающий пост заместителя генерального прокурора США, официально сообщил о завершении процесса предания огласке материалов, касающихся резонансного дела финансиста.

Биография самого Эпштейна оборвалась в 2019 году в тюремной камере после предъявления ему обвинений в торговле несовершеннолетними. Несмотря на официальный вердикт следствия о самоубийстве, споры вокруг его фигуры и связей с известными мировыми политиками не утихают до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что документ о смерти Эпштейна датирован сутками раньше официальных событий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.