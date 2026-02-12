Грибное ризотто и запрет на креветки: секреты меню Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Pool/ i-Images

Завтрак британского монарха всегда включает яйца особой варки, а в вечернее время он отдает предпочтение блюдам из лесных грибов.

Король Великобритании Карл III придерживается строгого распорядка в питании, предпочитая овощи, злаки и блюда французской кухни. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации бывших сотрудников королевского двора, утро 77-летнего монарха начинается с полезного завтрака, состоящего из мюсли, свежего хлеба и разнообразных овощей. Обязательным атрибутом утренней трапезы является классическое французское угощение Eggs Argenteuil, представляющее собой сочетание яиц со спаржей под нежным сливочным соусом.

Дворецкий Грант Харролд уточнил, что Его Величество предпочитает яйца, которые варились ровно четыре минуты. Примечательно, что полноценный обед в графике правителя отсутствует — в середине дня он ограничивается лишь легким перекусом в виде авокадо.

Вечернее меню монарха отличается изысканностью, но при этом базируется на простых ингредиентах. Бывший шеф-повар Даррен МакГрейди вспомнил, что Карл III является большим поклонником ризотто с добавлением отбивных из ягненка и блюд с грибами. Также в списке фаворитов числится традиционный английский пирог с мясом фазана.

Несмотря на любовь к гастрономии, король сознательно избегает употребления любых морепродуктов, опасаясь возможной интоксикации организма. Среди напитков суверен выделяет вино, полностью игнорируя крепкий алкоголь. Стоит отметить, что в последнее время из-за проблем со здоровьем врачи настояли на корректировке питания, заставив главу государства существенно сократить количество красного мяса в рационе.

