Студенческие семьи получат жилье в общежитии благодаря «Единой России»

О принятых изменениях просили сами учащиеся вузов.

В Госдуме приняли закон о жилье для студенческих семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор инициативы, депутат и глава волонтерских центров Добро.рф Артем Метелев.

Во втором чтении был принят закон от партии «Единая Россия», который зафиксировал четкие правила в распределении жилья в общежитиях для семейных студентов.

«В вузах учатся 28,4 тысячи студенческих семей. Сейчас 65% из них не могут жить вместе (итоги нашего опроса). Недавно мы закрепили статус студенческих семей в законе. Теперь — реальные гарантии», — отметил Метелев.

После принятия закона будет утвержден единый порядок распределения жилплощади в общежитиях во всех вузах России. Информация о доступных для заселения помещениях будет публиковаться в открытом доступе. Также студенты, имеющие детей или состоящие в браке, будут в приоритете при получении жилья.

Кроме того, вузы страны получат право выселять из общежитий так называемые «мертвые души».

Депутат подчеркнул, что о внесении данных изменений просили сами студенты.

