Студенческие семьи получат жилье в общежитии благодаря «Единой России»
В Госдуме приняли закон о получении жилья студенческими семьями
Фото: www.globallookpress.com/Sobolev Artyom
О принятых изменениях просили сами учащиеся вузов.
В Госдуме приняли закон о жилье для студенческих семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор инициативы, депутат и глава волонтерских центров Добро.рф Артем Метелев.
Во втором чтении был принят закон от партии «Единая Россия», который зафиксировал четкие правила в распределении жилья в общежитиях для семейных студентов.
«В вузах учатся 28,4 тысячи студенческих семей. Сейчас 65% из них не могут жить вместе (итоги нашего опроса). Недавно мы закрепили статус студенческих семей в законе. Теперь — реальные гарантии», — отметил Метелев.
После принятия закона будет утвержден единый порядок распределения жилплощади в общежитиях во всех вузах России. Информация о доступных для заселения помещениях будет публиковаться в открытом доступе. Также студенты, имеющие детей или состоящие в браке, будут в приоритете при получении жилья.
Кроме того, вузы страны получат право выселять из общежитий так называемые «мертвые души».
Депутат подчеркнул, что о внесении данных изменений просили сами студенты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобрнауки опровергло сообщения о переходе вузов на новую систему образования.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.