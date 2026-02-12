Автомобиль взорвался на парковке в Москве
Экстренные службы выехали к месту инцидента.
В Москве на парковке взорвался автомобиль. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Предварительно, взрыв произошел у административного здания на Рябиновой улице. Официальной информации пока нет.
Новость дополняется.
