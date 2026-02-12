Назад в прошлое: мошенники стали звонить на домашние телефоны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Злоумышленники все чаще используют для обмана стационарные телефоны, которые остаются менее защищенными по сравнению с мобильными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления антифрода компании Билайн Александра Фадеева.

По его словам, рост интереса мошенников к городским номерам был зафиксирован летом 2025 года после длительного периода относительной стабильности.

«Дело в том, что городские телефоны — легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети», — сообщил Фадеев.

Игра на доверии

Эксперт отметил, что дополнительную опасность создает особое доверие к «домашним» звонкам. Многие люди реже пользуются стационарным телефоном и почти не оставляют его номер в качестве контактного. Из-за этого складывается впечатление, что на него могут звонить только знакомые или официальные организации.

По словам Фадеева, мошенники этим активно пользуются. Они представляются сотрудниками телекоммуникационных компаний и заявляют о необходимости срочно продлить договор на обслуживание, чтобы избежать отключения линии. Также злоумышленники могут требовать оплатить якобы просроченные счета за коммунальные услуги или заменить счетчики.

Среди распространенных сценариев — подготовка к «модернизации телефонной линии», подача заявки на бесплатную замену оборудования, переоформление документов для пенсионного фонда или запись в поликлинику.

Как защититься

Эксперт напомнил, что никому нельзя сообщать по телефону персональные данные и коды из смс. По его словам, такие коды запрашивают исключительно мошенники.

Он также подчеркнул, что серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону — только при личном визите в организацию. Кроме того, договор на оказание услуг домашней телефонии является бессрочным и не требует продления.

Специалисты советуют при подозрительном звонке немедленно завершить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или в договоре.

