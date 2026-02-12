Назад в прошлое: мошенники стали звонить на домашние телефоны
Мошенники стали звонить на домашние телефоны россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
Дополнительную опасность создает особое доверие к стационарным аппаратам.
Злоумышленники все чаще используют для обмана стационарные телефоны, которые остаются менее защищенными по сравнению с мобильными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления антифрода компании Билайн Александра Фадеева.
По его словам, рост интереса мошенников к городским номерам был зафиксирован летом 2025 года после длительного периода относительной стабильности.
«Дело в том, что городские телефоны — легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети», — сообщил Фадеев.
Игра на доверии
Эксперт отметил, что дополнительную опасность создает особое доверие к «домашним» звонкам. Многие люди реже пользуются стационарным телефоном и почти не оставляют его номер в качестве контактного. Из-за этого складывается впечатление, что на него могут звонить только знакомые или официальные организации.
По словам Фадеева, мошенники этим активно пользуются. Они представляются сотрудниками телекоммуникационных компаний и заявляют о необходимости срочно продлить договор на обслуживание, чтобы избежать отключения линии. Также злоумышленники могут требовать оплатить якобы просроченные счета за коммунальные услуги или заменить счетчики.
Среди распространенных сценариев — подготовка к «модернизации телефонной линии», подача заявки на бесплатную замену оборудования, переоформление документов для пенсионного фонда или запись в поликлинику.
Как защититься
Эксперт напомнил, что никому нельзя сообщать по телефону персональные данные и коды из смс. По его словам, такие коды запрашивают исключительно мошенники.
Он также подчеркнул, что серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону — только при личном визите в организацию. Кроме того, договор на оказание услуг домашней телефонии является бессрочным и не требует продления.
Специалисты советуют при подозрительном звонке немедленно завершить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или в договоре.
