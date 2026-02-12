Предотвращен теракт в отделе полиции в Удмуртии
Задержан ранее судимый мужчина.
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ России.
Задержан ранее судимый 57-летний россиянин.
«В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», — уточняют в ЦОС ФСБ России.
В гараже задержанного, добавляет ведомство, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, снабженное дополнительными средствами поражения.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта, а также о незаконном приобретении, хранении, передаче, сбыте, перевозке и ношении взрывных устройств. Следственные мероприятия продолжаются.
