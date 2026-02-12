Предотвращен теракт в отделе полиции в Удмуртии

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Задержан ранее судимый мужчина.

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ России.

Задержан ранее судимый 57-летний россиянин.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», — уточняют в ЦОС ФСБ России.

В гараже задержанного, добавляет ведомство, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, снабженное дополнительными средствами поражения.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта, а также о незаконном приобретении, хранении, передаче, сбыте, перевозке и ношении взрывных устройств. Следственные мероприятия продолжаются.

