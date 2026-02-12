«Мы мечтаем»: 48-летняя Чехова хочет родить ребенка от Златопольского
Анфиса Чехова заявила, что хочет родить ребенка от Златопольского
Фото: legion-media/Persona Stars/053
Еще недавно телеведущая была противницей брака.
Телеведущая Анфиса Чехова заявила о желании родить ребенка от своего нового мужа без помощи репродуктивных технологий и суррогатного материнства. Об этом сообщает KP.RU.
По словам 48-летней знаменитости, они с 44-летним кинопродюсером Александром Златопольским всерьез задумываются о пополнении в семье. Артистка подчеркнула, что пока физиологические возможности позволяют ей зачать естественным путем, она не планирует прибегать к процедуре ЭКО или услугам сторонних женщин.
«Мы мечтаем о совместном ребенке. Детей — это громко сказано! В моем возрасте, дай Бог, одного бы ребенка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать», — поделилась Чехова.
Звезда экрана призналась, что долгое время испытывала страх перед официальным замужеством, связывая это с негативным примером развода своих родителей. Чтобы решиться на поход в ЗАГС, Чеховой пришлось проделать большую психологическую работу, включая сеансы с регрессологами.
По словам Анфисы, Златопольский смог развеять все ее опасения своей надежностью и готовностью принимать ее в любых состояниях. Пара узаконила отношения 5 февраля в одном из московских отделений ЗАГСа. Однако масштабное торжество перенесли на летний период.
Будущая свадьба, как планируют супруги, пройдет в европейском стиле на берегу озера или в старинном замке. Чехова отметила, что мероприятие обойдется без традиционных шумных конкурсов. Они с мужем предпочитают интеллектуальные развлечения и душевное общение с близкими.
У теледивы уже есть сын Соломон от предыдущих отношений с Гурамом Баблишвили, а у ее избранника подрастают две дочери.
