«Мы мечтаем»: 48-летняя Чехова хочет родить ребенка от Златопольского

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще недавно телеведущая была противницей брака.

Телеведущая Анфиса Чехова заявила о желании родить ребенка от своего нового мужа без помощи репродуктивных технологий и суррогатного материнства. Об этом сообщает KP.RU.

По словам 48-летней знаменитости, они с 44-летним кинопродюсером Александром Златопольским всерьез задумываются о пополнении в семье. Артистка подчеркнула, что пока физиологические возможности позволяют ей зачать естественным путем, она не планирует прибегать к процедуре ЭКО или услугам сторонних женщин.

«Мы мечтаем о совместном ребенке. Детей — это громко сказано! В моем возрасте, дай Бог, одного бы ребенка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать», — поделилась Чехова.

Звезда экрана призналась, что долгое время испытывала страх перед официальным замужеством, связывая это с негативным примером развода своих родителей. Чтобы решиться на поход в ЗАГС, Чеховой пришлось проделать большую психологическую работу, включая сеансы с регрессологами.

По словам Анфисы, Златопольский смог развеять все ее опасения своей надежностью и готовностью принимать ее в любых состояниях. Пара узаконила отношения 5 февраля в одном из московских отделений ЗАГСа. Однако масштабное торжество перенесли на летний период.

Будущая свадьба, как планируют супруги, пройдет в европейском стиле на берегу озера или в старинном замке. Чехова отметила, что мероприятие обойдется без традиционных шумных конкурсов. Они с мужем предпочитают интеллектуальные развлечения и душевное общение с близкими.

У теледивы уже есть сын Соломон от предыдущих отношений с Гурамом Баблишвили, а у ее избранника подрастают две дочери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.