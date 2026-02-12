Албанская актриса Анила Биша судится с правительством страны

Фото, видео: 5-tv.ru

Образ звезды использовали в проекте создания ИИ-министра.

Первая в мире нейроминистр Диэлла оказалась в центре очередного скандала. Албанская актриса Анила Биша подала в суд на правительство страны, из-за незаконного использования ее внешности для создания виртуальной чиновницы.

Как пишет Politico, изначально Ди'лла была запущена как чат-бот на портале госуслуг Албании. Ее образ и голос, действительно, создавали на основе внешности актрисы. С Бишей был заключен официальный контракт до конца прошлого года.

Но в сентябре проекту присвоили статус министра по вопросам искусственного интеллекта. И в итоге образ Диэллы продолжают использовать и после окончания договора.

При этом актриса утверждает, что для создания чат-бота она работала лишь за символическое вознаграждение.

