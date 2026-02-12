Новые правила бронирования гостиниц в России с 1 марта: что нужно знать туристам
В России изменятся правила бронирования гостиниц
Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко
Поправки направлены на защиту клиентов в спорных ситуациях.
Так, при отказе от брони до наступления дня заезда отели должны будут возвращать всю внесенную предоплату. А если гость отменит бронирование в день заселения или просто не приедет, гостиница вправе удержать плату, но только за первые сутки.
Кроме того, в договоре бронирования обязательно будут указывать площадь номера, полный перечень услуг и их стоимость. А все места пребывания вне государственного реестра и без присвоенных звезд будут удалены с сайтов-агрегаторов.
