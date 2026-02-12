Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

Лидеры стран понимают сложность ситуации для Киева, но мешают мирному урегулированию.

О принудительной эвакуации жителей из зоны боевых действий Киев, похоже, задумался не случайно. Ведь, судя по всему, Украина и ее западные спонсоры рассчитывают продолжать боевые действия. Глава Минобороны Германии Борис Писториус озвучил конкретные суммы на военные нужды ВСУ.

«Нам нужны дополнительные деньги. Одного европейского кредита будет недостаточно! Только на этот год Украине требуется 60 миллиардов евро внешней помощи для удовлетворения своих нужд», — сказал глава Минобороны Германии.

Но даже этих денег вряд ли хватит, чтобы залатать дыры на фронте. Положение ВСУ критическое. Воевать некому. Это уже открыто признали западные генералы. Вот только европейским чиновникам в Брюсселе даже собственным военным верить не хочется. Не говоря уже о том, чтобы думать о мирном урегулировании. На очередном заседании совета по Украине договорились выделить еще 90 миллиардов евро на накачку Киева оружием. Но кто все же пытался обломать крылья «ястребам войны» — знает корреспондент «Известий» Александр Якименко.

В зал проходят по одному, но каждый буквально слово в слово повторяет речь предыдущего. Европейские политики то ли уже обо всем договорились, то ли научились мыслить одинаково. Новое заседание Совета ЕС — о том, где бы найти еще больше денег для Украины.

«Украине нужно примерно 120 миллиардов каждый год, а мы даже близко к этому не подошли. Поэтому мы предлагаем каждой из стран продолжать двустороннюю помощь», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

ЕС уже решил дать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Это решение как раз накануне одобрил Европарламент. Уже выделенные деньги исчезли в Киеве, как в «черной дыре». Агенты антикоррупционного бюро пытались показать, куда именно они делись, но в Брюсселе всеми силами пытаются этого не замечать. Как видеть вокруг только то, что хочется, учит глава евродипломатии. Вопреки мнению военных, которые открыто пишут о полной небоеспособности ВСУ, Кая Каллас уверяет всех в обратном.

«Нам всем есть чему поучиться у Украины! Это и оборонные инновации, и то, как быстро наращивать оборонные расходы. Важно понимать: Россия не выигрывает эту войну!» — утверждает заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

Впрочем, большинство европейских лидеров и министров, очевидно, понимают, что на самом деле ситуация не в пользу Киева. Но упорно пытаются сорвать любые попытки мирного урегулирования. Финны, к примеру, заявили о намерении готовить к бою солдат ВСУ…

«Мы обсуждаем с Киевом, как обучать украинских военнослужащих, в том числе на территории Украины. Мы уже определили два учебных центра, которые могут быть использованы для этой цели», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Литовцы предложили создавать еще больше дронов для украинской армии. А латвийцы потребовали срочно посадить их за стол переговоров с Россией, США и Украиной. При этом прибалты даже не скрывают, что именно собираются продвигать…

«Давление и сила являются абсолютно необходимой основой для любых переговоров с Россией, и именно поэтому европейские страны должны находиться за столом переговоров, усиливая это давление», — заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Как выяснили журналисты Politico, в Брюсселе продолжают мечтать и о том, чтобы сделать Украину частью ЕС уже через год. Хотя эти планы публично раскритиковали лидеры почти половины государств Евросоюза. Ставить вето на все подобные инициативы пообещала Венгрия. Глава МИДа Петер Сийярто напоминает, весь оборонный проект вообще вышел Европе боком.

«Модель экономического роста Европы заключалась в развитых западных технологиях и дешевой русской энергии. В комбинации этих двух факторов. Этот проект выбросили в ведро! И теперь Европейский Союз изолирован от глобальной политики. Когда речь заходит о решении важных вопросов, никому не приходит в голову пригласить туда Европейский Союз. Никому», — объясняет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Но признать это открыто другие европейские лидеры уже не могут. Слишком долго они изображали из себя ястребов войны, и сознаться в глупости теперь равносильно смерти. По крайней мере политической…

