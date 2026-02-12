Власти Германии все чаще забирают детей у россиян без веских причин

Часто решения принимают по формальным придиркам.

Власти Германии все чаще забирают детей у россиян без веских причин. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве России в Берлине.

Суды по восстановлению родительских прав затягиваются, а общение с детьми в это время сильно ограничено. Часто решения принимают по формальным придиркам. Дипломаты рекомендуют проживающим в Германии сразу же обращаться к адвокатам.

При этом, похожая практика принудительного разлучения семей появилась и на Украине, но уже по отношению к своим гражданам. В Раде приняли закон, который позволяет забирать детей, если родители отказываются эвакуироваться на подконтрольные Киеву территории. Мнение взрослых учитывать не будут. А куда отправят детей не сообщат.

