Втайне от родителей подписал контракт: как 19-летний оператор БПЛА стал героем спецоперации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Только за последние месяцы на его счету более десятка уничтоженных боевых машин.

На константиновском направлении настоящим героем спецоперации стал 19-летний оператор беспилотника. Он втайне от родителей подписал контракт и ушел на фронт. Только за последние месяцы на его счету более десятка уничтоженных боевых машин, в том числе и натовского производства. За виртуозной работой молодого бойца наблюдал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Константиновское направление. Укрепрайон ВСУ. Противник пытается провести ротацию. Передвижение группы замечает разведка. Цель уничтожена.

Буквально через несколько минут поступают новые данные. В том же районе засекли БПЛА противника. Крохотная цель в небе, заметить которую почти нереально. Еще сложнее — попасть. И все же оператор беспилотных систем с позывным «Тэк» с задачей справляется. На его счету — целый парк техники, уничтоженной на поле боя.

«Из них 11 тяжело бронированных. Шесть единиц танков, две М113, М577. Одна установка реактивная „Град“. И четыре единицы ствольной артиллерии», — рассказывает старший оператор взвода БпС 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Тэк».

Продвижение наших штурмовых групп противник пытается остановить или хотя бы затормозить с помощью беспилотников. Но вот когда дело доходит до прямых столкновений — бежит или сдается в плен. Тех, кто все же оказывает сопротивление, ждет одна участь.

«Вот осенью накатывала на нашу позицию М113. Плюс она проводила ротацию, заскочила очень близко за линию боевого соприкосновения, и вот наш расчет остановил технику и еще уничтожил до 12 единиц личного состава, который в ней находился», — продолжает военнослужащий.

Боец с позывным «Тэк» уже год служит в четвертой бригаде Южной группировки войск. Ему всего девятнадцать, но он уже один из самых результативных «птичников» в подразделении. О том, что подписал контракт и идет на СВО, родителей просто поставил перед фактом. Когда был уже в расположении части.

«Отец не понимал, первые дня два думал, штука. А мама сразу все поняла», — делится «Тэк».

Наш разговор в защищенном и укрепленном блиндаже прерывает сообщение — замечена техника противника. Надеваем бронежилеты, каски, отправляемся на позицию.

Сегодня для боевого вылета оператор беспилотных систем 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Тэк» использует вот этот вот кумулятивный снаряд. Обычно такие нужны для уничтожения бронированной техники и укрытий противника.

«Первый вопрос, который я задаю, что за цель. Если это техника, то спрашиваешь: гусеничная, колесная, тяжелая? Чтобы понимать, когда подлетаешь к цели, куда бить», — рассказывает боец.

Разведчики докладывают: цель — бронетехника противника. Колесная. «Тэк» готовится к вылету. Не упускает возможности продемонстрировать свой профессионализм.

А дальше самое сложное — маневрировать между домами, деревьями и попасть точно в открытую дверь бронемашины. И он снова справился.

Но вместе с нами в блиндаж «Тэк» не вернется — уже получил новое задание. Очередной вылет, который, наверняка, закончится попаданием в цель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.