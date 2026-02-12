«Проблемы с психикой»: стрельбу в канадской школе устроил 18-летний трансгендер*

Фото: www.globallookpress.com/Zou Zheng

Еще в 14 лет злоумышленник бросил учебу.

Стрельбу в школьной библиотеке в канадском городе Тамблер-Ридж 11 февраля устроил 18-летний трансгендер* Джесси Стрэнг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Джесси начал идентифицировать себя как женщину* шесть лет назад, в 12 лет, в его дом неоднократно вызывали полицию из-за проблем с психическим здоровьем», — рассказал источник издания.

Проблемы с социализацией у молодого человека начались давно: известно, что он прекратил посещать занятия в школе еще в 14-летнем возрасте.

Помимо самого нападавшего, который покончил с собой, среди скончавшихся числятся преподавательница и шестеро учеников в возрасте от 13 до 17 лет. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, при этом один из пострадавших умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Расследование показало, что перед нападением на образовательное учреждение юноша совершил двойное убийство в собственном доме. Жертвами Стрэнга стали его мать и брат.

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов продолжают работу на месте трагедии. Власти выясняют мотивы преступления и обстоятельства, при которых психически нестабильный подросток смог осуществить задуманное. Данный инцидент стал одним из самых кровопролитных в современной истории региона.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ