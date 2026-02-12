Подозревают в получении взятки: сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Челябинской области
Отмечается, что чиновник получал деньги систематически.
Громкий коррупционный скандал на Урале. Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении крупной взятки в размере шести миллионов рублей.
По данным следствия, деньги чиновнику передал директор компании, занимавшейся организацией детского отдыха. Он и посредники также задержаны.
Источник «Известий» сообщил, что чиновник систематически получал деньги. В роли заместителя губернатора Фалейчик курировал жилищное и дорожное строительство, а также коммунальное хозяйство.
