Подозревают в получении взятки: сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Челябинской области

Отмечается, что чиновник получал деньги систематически.

Громкий коррупционный скандал на Урале. Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении крупной взятки в размере шести миллионов рублей.

По данным следствия, деньги чиновнику передал директор компании, занимавшейся организацией детского отдыха. Он и посредники также задержаны.

Источник «Известий» сообщил, что чиновник систематически получал деньги. В роли заместителя губернатора Фалейчик курировал жилищное и дорожное строительство, а также коммунальное хозяйство.

