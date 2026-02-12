«Дядю Колю любили, как родного»: почему бронежилет не спас охранника техникума в Анапе
Оперштаб Краснодарского края: охранник техникума в Анапе был в бронежилете
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Благодаря погибшему удалось избежать массовых жертв.
Во время нападения на индустриальный техникум в Анапе 55-летний сотрудник охраны Николай Замараев находился в бронежилете, но, несмотря на это, его ранение оказалось смертельным. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным властей, первый выстрел 17-летний нападавший произвел еще на улице — он ранил сотрудницу техникума, стоявшую неподалеку от входа. Происходящее по камерам видеонаблюдения заметил охранник.
Заблокировал вход и принял удар на себя
Николай Замараев немедленно закрыл и заблокировал двери, чтобы вооруженный юноша не смог попасть внутрь здания. Однако злоумышленник подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через нее.
«Злоумышленник к этому времени подошел к закрытой двери и выстрелил в охранника через дверь. И, несмотря на то, что сотрудник был в бронежилете, ранил его», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что после этого нападавший произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за постом охраны.
Успел вызвать Росгвардию
Даже будучи тяжело раненым, Замараев сумел нажать тревожную кнопку, вызвать сотрудников Росгвардии и передать по рации информацию на второй пост охраны.
Глава Анапы Светлана Маслова подтвердила, что охранник действовал строго по инструкции и не растерялся в критической ситуации. По ее словам, его своевременные действия позволили предотвратить массовые жертвы.
«Это позволило оперативно донести сигнал до преподавателей и студентов, которые успели забаррикадироваться в аудиториях, согласно отработанным инструкциям», — рассказала она.
Спасти не удалось
К сожалению, полученные ранения оказались смертельными. Николай Замараев скончался. У него остались жена и дочь.
«В техникуме ценили и любили опытного охранника и называли, как родного человека — дядя Коля. Принципиальный, ответственный, добрый — таким его знали. И таким запомнят навсегда», — отметила Маслова.
Кроме погибшего, при стрельбе пострадали библиотекарь и студент техникума. По данным властей, их жизни сейчас ничего не угрожает.
Нападавший задержан
Стрельбу устроил 17-летний студент техникума. По предварительной информации, он пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, которое, предположительно, похитил у родственников. Подозреваемый был задержан на месте сотрудниками Росгвардии и полиции.
