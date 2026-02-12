Мать вводила фекалии в капельницу больного ребенка
People: мать вводила фекалии в капельницу больного ребенка
Фото: 5-tv.ru
Тревогу забили сотрудники госпиталя.
В американском штате Огайо 35-летнюю женщине предъявили обвинение в том, что она вводила фекалии в катетер своего ребенка во время его пребывания в больнице. Об этом сообщает People.
Женщина была арестована 9 февраля и помещена в исправительный центр. Согласно судебным протоколам, она проходит по статьям о создании угрозы для жизни ребенка, пытках и жестоком обращении.
Версия следствия
По данным полиции, инцидент произошел в госпитале. Сотрудники больницы заметили, как женщина вводит в систему ребенка неизвестное вещество. После этого за ее посещениями установили наблюдение.
Медработники сообщили полиции, что видели, как женщина зашла в туалет с чашкой, после чего набрала в шприц «нечто, похожее на фекалии», и ввела его в катетер.
Реакция и дальнейшие меры
Исполнительный директор Центра по предотвращению жестокого обращения с семьями и детьми Кристи Дженкинс прокомментировала ситуацию, подчеркнув важность защиты несовершеннолетних.
«В таких ситуациях очень важно, чтобы у детей был свой голос и возможность кому-то рассказать о том, что происходит. Однако дети могут не понимать ужас поступка их родителей», — отметила Дженкинс.
Суд запретил женщине приближаться к своему ребенку и контактировать с несовершеннолетними без присмотра.
Злоумышленница предстала перед судом для официального предъявления обвинений 10 февраля. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Расследование продолжается.
