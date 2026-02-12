Мать вводила фекалии в капельницу больного ребенка

Фото: 5-tv.ru

Тревогу забили сотрудники госпиталя.

В американском штате Огайо 35-летнюю женщине предъявили обвинение в том, что она вводила фекалии в катетер своего ребенка во время его пребывания в больнице. Об этом сообщает People.

Женщина была арестована 9 февраля и помещена в исправительный центр. Согласно судебным протоколам, она проходит по статьям о создании угрозы для жизни ребенка, пытках и жестоком обращении.

Версия следствия

По данным полиции, инцидент произошел в госпитале. Сотрудники больницы заметили, как женщина вводит в систему ребенка неизвестное вещество. После этого за ее посещениями установили наблюдение.

Медработники сообщили полиции, что видели, как женщина зашла в туалет с чашкой, после чего набрала в шприц «нечто, похожее на фекалии», и ввела его в катетер.

Реакция и дальнейшие меры

Исполнительный директор Центра по предотвращению жестокого обращения с семьями и детьми Кристи Дженкинс прокомментировала ситуацию, подчеркнув важность защиты несовершеннолетних.

«В таких ситуациях очень важно, чтобы у детей был свой голос и возможность кому-то рассказать о том, что происходит. Однако дети могут не понимать ужас поступка их родителей», — отметила Дженкинс.

Суд запретил женщине приближаться к своему ребенку и контактировать с несовершеннолетними без присмотра.

Злоумышленница предстала перед судом для официального предъявления обвинений 10 февраля. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Расследование продолжается.

