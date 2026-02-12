People: две сестры подверглись сексуальному насилию со стороны отца, деда и братьев

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мать и дядя жертв помогали агрессорам.

Шестеро членов семьи из Британии были признаны виновными в сексуальном насилии в отношении двух девочек. Об этом сообщает People.

По данным полиции, 43-летний отец, 70-летний дедушка, 24-летний и 21-летний братья, а также дядя и мать жертв совершали преступления на протяжении длительного времени. Одной из пострадавших не было 16 лет, второй не исполнилось и 13.

Расследование началось после того, как в январе 2025 года старшая из сестер рассказала о происходящем школьному учителю. Девочка привела примеры изнасилований и серьезных сексуальных домогательств со стороны отца, дедушки и двух братьев.

Позднее ее младшая сестра также заявила о насилии, пренебрежении и жестоком обращении. Когда преступления вскрылись, семья пыталась заставить жертв отказаться от показаний. Однако безуспешно.

«В ходе расследования стали известны ужасающие подробности того, как обвиняемые злоупотребляли доверием обеих несовершеннолетних жертв. Их дом должен был быть местом любви и поддержки, но на самом деле жертвы боялись его», — заявил суперинтендант полиции.

По его словам, обвиняемые играли на этом страхе и надеялись, что он заставит их замолчать, но голоса жертв были услышаны.

В сентябре 2025 года суд признал членов семьи виновными в 39 преступлениях. Отца приговорили к 28 годам тюрьмы, дедушку — к девяти годам. 21-летний брат получил девять с половиной лет, а его 24-летнему родственнику добавили три с половиной года к уже отбываемому сроку.

Мать была осуждена на десять с половиной лет за жестокое обращение, незаконное лишение свободы и воспрепятствование правосудию. Дядя проведет в тюрьме три года за попытку помешать следствию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.