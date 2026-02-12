В Москве началось прощание с адвокатом Генрихом Падвой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он не дожил всего 11 дней до своего 95-летия.

В Москве прощаются с заслуженным юристом России адвокатом Генрихом Падвой. Церемония проходит в траурном зале по адресу Маршала Тимошенко, 25. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

Сердце Генриха Падвы остановилось 9 февраля 2026 года. Причиной смерти стал инсульт. Адвокат не дожил всего 11 дней до своего 95-летия.

Юрист работал со многими известными и влиятельными личностями. Например, доверителями Падва были актер Владислав Галкин и экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Падва был профессионалом высокого уровня. Об этом 5-tv.ru ранее рассказал Дмитрий Шохин — старший прокурор, государственный обвинитель по делу предпринимателей Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева. Он добавил, что смерть юриста — это настоящая утрата для профессионального сообщества. Он был достойным примером для коллег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов, включен в реестр иностранных агентов РФ.



