Не исчезнут бесследно: как вернуть деньги после перевода мошенникам
ЦБ утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах
Центробанк будет брать на контроль такие случаи.
Центральный банк России рассказал о порядке действий для граждан, которые по ошибке перевели деньги мошенникам и хотят вернуть средства пострадавшему.
В сообщении на сайте регулятора говорится, что для запуска процедуры необходимо указать в заявлении специальный идентификатор — номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ).
Как получить идентификатор REQ
Этот номер предоставляется Банком России после того, как гражданин подаст заявление с просьбой исключить реквизиты мошеннической транзакции из базы данных регулятора.
После получения такого заявления банкам, участвующим в операции, рекомендуется вернуть средства в размере мошеннического перевода на счет банка плательщика.
Кредитная организация, через которую проходила операция, должна зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить соответствующую информацию в Банк России.
Контроль со стороны регулятора
В Центробанке уточнили, что полученные данные будут учитываться при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы о мошеннических операциях. Регулятор также намерен контролировать, как банки исполняют данные рекомендации.
Также при обнаружении подозрительной операции необходимо как можно быстрее обратиться в свой банк и подать заявление о несогласии с переводом — это увеличивает шансы на возврат средств.
