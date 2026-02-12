Не исчезнут бесследно: как вернуть деньги после перевода мошенникам

ЦБ утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Центробанк будет брать на контроль такие случаи.

Центральный банк России рассказал о порядке действий для граждан, которые по ошибке перевели деньги мошенникам и хотят вернуть средства пострадавшему.

В сообщении на сайте регулятора говорится, что для запуска процедуры необходимо указать в заявлении специальный идентификатор — номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ).

Как получить идентификатор REQ

Этот номер предоставляется Банком России после того, как гражданин подаст заявление с просьбой исключить реквизиты мошеннической транзакции из базы данных регулятора.

После получения такого заявления банкам, участвующим в операции, рекомендуется вернуть средства в размере мошеннического перевода на счет банка плательщика.

Кредитная организация, через которую проходила операция, должна зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить соответствующую информацию в Банк России.

Контроль со стороны регулятора

В Центробанке уточнили, что полученные данные будут учитываться при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы о мошеннических операциях. Регулятор также намерен контролировать, как банки исполняют данные рекомендации.

Также при обнаружении подозрительной операции необходимо как можно быстрее обратиться в свой банк и подать заявление о несогласии с переводом — это увеличивает шансы на возврат средств.

