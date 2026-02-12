Названа средняя продолжительность жизни в России

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Показатель имеет положительную динамику.

Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, именно такой показатель содержится в последних официальных данных. При этом к 2030 году, как отметил академик, планируется довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

Онищенко подчеркнул, что речь идет не о прогнозе для конкретного человека, а о демографическом показателе всей нации. По его объяснению, значение зависит в том числе от структуры населения: чем выше рождаемость и больше доля маленьких детей, тем выше рассчитываемый показатель.

Академик также обратил внимание на региональные различия. В частности, по его словам, в Дагестане один из самых высоких показателей продолжительности жизни в стране, что он связывает с высокой рождаемостью.

В то же время, по информации Росстата, в 2024 году средняя продолжительность жизни (СПЖ) в России составила 72,8 года. Это говорит о том, что показатель имеет положительную динамику.

Средняя продолжительность жизни является одним из ключевых демографических индикаторов и учитывает уровень смертности во всех возрастных группах. Показатель традиционно различается между мужчинами и женщинами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.