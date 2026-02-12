«Адский климат»: как глобальное потепление может необратимо изменить Землю
The Guardian: глобальное потепление может необратимо изменить климат Земли
Фото: 5-tv.ru
Тревогу бьют ученые из США, Германии, Австрии и Великобритании.
Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле. Об этом сообщило британское издание The Guardian, ссылаясь на аналитический доклад международной группы климатологов из США, Германии, Австрии и Великобритании.
«Это закрепит за миром новый и адский климат „парниковой Земли“, гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится», — говорится в статье.
Парниковый эффект будет иметь еще более разрушительные последствия, невзирая на постепенное повышение температуры, уже оказывающей влияние на людей и их жизнь.
В начале февраля астрономы предупредили о крупнейшей вспышке на Солнце. Они объяснили это явление сформировавшимся центром активности с исключительно большими запасами энергии. Поэтому звезда и порождает крупные вспышки, чтобы избавиться от нее.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале феврали ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Активная область, смотрящая на Землю, около суток сохраняла потенциал для вспышек.
