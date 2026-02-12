Песков допустил приглашение Трампа на Парад Победы в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

Трамп назвал Россию непобедимой, увидев кадры с парада Победы в Москве 9 мая, писала NYТ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность приглашения президента США Дональда Трампа на торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал Песков.

Американская газета The New York Times ранее сообщала, что Дональд Трамп назвал Россию непобедимой, увидев кадры с парада Победы в Москве 9 мая. Кроме того, американский лидер отметил, что всегда был убежден, что при заключении сделок преимуществом обладает именно сильнейший.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, США ведут переговоры с Россией по заключению нового, модернизированного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, распространение ядерного оружия является «худшим, что может случиться» с американским народом. Он назвал сокращение вооружений «отличительной чертой» внешней политики президента Дональда Трампа.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков прежде заявлял, что до начала полномасштабных переговоров с Вашингтоном Москва должна увидеть «более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются» Россией.

