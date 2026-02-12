СК запросит арест для устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/СУ СКР по Краснодарскому краю/kubansledcom; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате атаки 17-летнего студента погиб охранник учебного заведения.

Следствие будет требовать арестовать устроившего стрельбу в техникуме Анапы 17-летнего студента. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета в Краснодарском крае.

Подозреваемого задержали и допросили по обстоятельствам совершенных им преступлений. Ему предъявили обвинения в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ведомство проводит следственные мероприятия: сотрудники проверяют все обстоятельства происшествия, устанавливают причины и условия, способствовавшие преступлению. Также проведут судебные и криминалистические экспертизы.

В среду, 11 февраля, студент с ружьем пришел в Анапский индустриальный техникум и открыл стрельбу. В результате нападения огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница учреждения и охранник.

Всех пострадавших госпитализировали, но несмотря на помощь врачей, 55-летний охранник скончался от ранений.

По словам директора учебного учреждения Евгения Пономарева, погибший мужчина проявил настоящий героизм. Его правильные решения и четкие действия помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.