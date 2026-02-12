В России зафиксировали дефицит капибар

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Спрос на самых больших грызунов в мире вырос, при том, что животные крайне тяжело размножаются.

В России наступил дефицит капибар. Зоопарки буквально выстроились в очереди за этим грызуном. Вот только приобрести его в стране из-за сумасшедшей популярности стало почти невозможно.

Дело в том, что животные крайне тяжело размножаются. Им необходим целый перечень условий — отдельный бассейн с определенной температурой, подходящий партнер. А для этого нужны вложения и время!

Отмечу, интерес к капибарам растет с 22-го года, и все это время количество поисковых запросов только увеличивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как заводчики зарабатывают на мучениях диких животных. Оказавшимся в неволе экзотическим животным приходится позировать на камеру и развлекать людей. В остальное время они ютятся в тесных клетках в состоянии хронического стресса. Даже профессиональные дрессировщики предупреждают об опасности близкого контакта с дикими животными, о совместном проживании и речи не идет.

