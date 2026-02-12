Масштабные протесты вспыхнули в Германии и Испании

Фото, видео: Reuters/Thilo Schmuelgen

Люди требуют повышения зарплат и протестуют против экономической политики ЕС.

Европу сотрясают масштабные протесты. В Германии крупнейший профсоюз призвал госслужащих добиваться повышения заработной платы. На улицы вышли врачи, пожарные, учителя, работники детских садов и даже сами полицейские.

«Все труднее находить средства на повседневные расходы. Отопление, электроснабжение, вода, образование детей — это требует все больше денег!» — пожаловался протестующий.

Организаторы винят власти в отсутствии достаточной поддержки госсектора. Самая тяжелая ситуация — в металлургии и химической промышленности, где немцы проигрывают конкурентам из других стран Евросооюза.

А в Испании катализатором протестов стала экономическая политика Брюсселя. В Мадриде фермеры снова выступили против торгового соглашения с южноамериканским экономическим и политическим блоком Меркосур и потребовали резко увеличить финансирование агросектора.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Милане тысячи людей в день открытия XXV зимних Олимпийских игр вышли на акции протеста против их проведения.

