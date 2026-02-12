Ледяной дождь и снегопад: Москве грозит транспортный коллапс
Жителей Москвы предупредили о транспортном коллапсе из-за резкой оттепели
Неблагоприятные погодные условия ждут не только столицу, но и другие регионы.
По возвращении домой дорожные трудности для наших туристов не закончатся. В Москве предрекают транспортный коллапс. После затяжных морозов в регион идет потепление. В прогнозе — ледяной дождь и снегопад. Москвичам советуют пересесть на метро.
Оттепель уже подкинула проблем водителям в Сибири — машины плывут по улицам Новосибирска. Однако ночью ударят морозы. Похожая обстановка и в Алтайском крае.
На Ямале — столбики термометров опустились ниже минус 40. Школьникам разрешили не ходить на занятия.
Холодно и в Петербурге. До конца недели — днем минус десять, по ночам до минус 20. Не исключены небольшие снегопады.
Как ранее писал 5-tv.ru, после короткой оттепели в столице и Московской области вновь ожидается похолодание. Снижение температуры начнется 15 февраля. Однако о возвращении суровых морозов речи пока не идет. В воскресенье через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ветер сменит направление на северо-западное, в течение суток прогнозируется снег.
