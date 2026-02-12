Застрявших на Кубе россиян начнут вывозить на родину с сегодняшнего дня

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

На фоне критической ситуации с топливом авиакомпании приняли решение оставить только вывозные рейсы.

По текущим оценкам, в республике находятся около четырех тысяч россиян. Туроператоры уже приостановили продажи путевок. Тем, кто приобрел путевки ранее, предложат перенести поездку, подобрать альтернативу или вернуть деньги.

Тем временем, саму Кубу накрыла уже вторая волна закрытия отелей. На этот раз на популярном курортном острове Кайо-Коко.

Как сообщили "Известиям" в нашем посольстве в Гаване, Россия готовит поставку нефти в качестве гуманитарной помощи.

Как ранее писал 5-tv.ru, Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от посещения Кубы в качестве туристов из-за критической ситуации с топливом до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Турагентствам ведомство также советовало приостановить продажу туров.

