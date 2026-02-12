На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Артема

Фото, видео: 5-tv.ru

Больше года мальчик борется с одним из самых опасных и непредсказуемых онкологических заболеваний — нейробластомой забрюшинного пространства.

Настоящий супергерой. Так называют врачи трехлетнего Артема из Тольятти. Вот уже больше года мальчик отважно борется с одним из самых опасных и непредсказуемых онкологических заболеваний. Специалистам из Петербурга удалось остановить распространение метастаз. Но впереди операция по удалению самой опухоли. Почему нельзя медлить, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Тема очень хочет быть похожим на любимого супергероя — Человека-паука. Снова и снова берет разбег, пулей пролетая по больничным коридорам. Он уже освоился здесь, не боится врачей, но интервью, как и положено супергероям, давать не любит. Глазам больно от яркого света и надо идти на очередное обследование.

Во время компьютерной томографии Тема спит, а как только открывает глаза, говорит, что неплохо бы перекусить. Вот только многое сейчас под запретом. Мальчик борется с нейробластомой забрюшинного пространства. Одной из самых агрессивных злокачественных опухолей.

«Два года было. Он начал жаловаться на боли в животе, отказался от еды. Ножки у него начали болеть. Сделали УЗИ, и на УЗИ показалось, что новообразование в области желудка и непонятно какой формы», – рассказывает Анна Клюкина, мама Артема.

Позади несколько курсов высокодозной химиотерапии, иммунотерапии. Удалось уничтожить метастазы в костях и костном мозге. Но опухоль, которая по-прежнему велика и давит на внутренние органы, крайне коварная и может в любой момент мутировать.

«Сейчас мы хотим закончить все этапы. Мы хотим хирургически удалить опухоль. Параллельно мы хотим дать ему препарат, который будет специфически действовать на мутирующие клетки», – объясняет заведующий отделением трансплантации костного мозга НИИДОГиТ им. Р. М. Горбачевой Илья Казанцев.

За время долгого лечения Артем, конечно, устал и мечтает поскорее оказаться дома. Семье Темы нужна наша с вами поддержка, ведь стоимость предстоящей терапии 2 844 000 рублей. Родители верят, что их сыну помогут неравнодушные люди.

«Конечно, верю. Потому что мир не без добрых людей и помогать нужно друг другу. И всем желаю только здоровья, и чтобы дети всегда радовали и тоже были здоровыми», – говорит Дмитрий Клюкин, отец Артема.

Он обязательно станцует еще, когда наконец вернется в родной Тольятти. Маленький супергерой пообещал сам себе, что купит на все свои игрушечные бриллианты подарок для мамы:

«Куклу. Куклу для мамы. Она же девочка. Конечно, она девочка».

И болезнь отступит, падет как башня. Только уже не игрушечная.

Давайте вместе поможем Артему! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 24-25. Большое вам спасибо!

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Диме, обратившись напрямую в благотворительный фонд.