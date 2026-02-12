Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Несмотря на работу средств РЭБ боевиков ВСУ, задача была выполнена.

Операторы FPV-дронов-перехватчиков из войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили в Харьковской области несколько тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ, применив воздушный таран.

Во время боевого дежурства дроноводы получили информацию о барражирующем украинском мультикоптере.

После подготовки беспилотника-перехватчика оператор вывел его в указанный сектор, сориентировался на местности и обнаружил аппарат украинских боевикорв над передовыми позициями.

Учитывая погодные условия и следуя заранее отработанному маршруту, оператор сумел преодолеть радиоэлектронное противодействие и уничтожил цель воздушным тараном, предотвратив удар по российским военнослужащим.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

