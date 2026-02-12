Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Для ударов применили авиаракеты.

Министерство обороны России обнародовало видео выполнения боевой задачи экипажем ударного вертолета Ми-28НМ в зоне проведения специальной военной операции.

Перед вылетом летчики получили координаты расположения личного состава и замаскированного пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в районе ответственности группировки войск «Центр».

Удар по выявленным целям нанесли авиаракетами. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

