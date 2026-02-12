В России предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Речь идет о полезных, а не дешевых продуктах.

На федеральном уровне нужно ввести продуктовые карточки для малообеспеченных семей на покупку дефицитных фруктов, овощей, мяса и рыбы. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на круглом столе «Демографический потенциал и здоровье нации: влияние качества питания на развитие детей в социально уязвимых семьях».

«Нам важно сформировать перечень продуктов, которые надо включить в эту карту. Очевидно он должен быть основан на данных Росстата о дефиците продуктов в рационе детей из многодетных или нуждающихся семей», — процитировало общественника агентство URA.RU.

Например, включение «правильных продуктов» с высоким содержанием йода. Такие товары одновременно будут поддерживать рацион детей и стимулировать спрос на качественную фермерскую продукцию.

Рыбальченко подчеркнул, что малообеспеченные семьи в основном материальную помощь от государства пускают на погашение первоочередных нужд, а не на покупку полезной еды.

Из-за низких доходов на уровне прожиточного минимума родители вынуждены экономить на качестве продуктов, что недопустимо для здорового питания ребенка.

