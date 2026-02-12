Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каком случае сервис не разблокируют?

Восстановление работы мессенджера WhatsApp* на территории России зависит от выполнения законодательства со стороны Meta** и готовности к диалогу. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у сервиса не будет шансов на возвращение, если компания продолжит занимать «бескомпромиссную позицию» и проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, новая волна ограничений Роскомнадзором в отношении мессенджера WhatsApp* началась еще в конце ноября 2025 года. Несмотря на это, сервис готов бороться за российскую аудиторию.

В конце января 2026 года компанию Meta* обвинили в мошенничестве в связи с возможным доступом к перепискам пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp**.

Позже основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за ненадежность алгоритмов защиты. Он также раскрыл нелицеприятную информацию о Марке Цукерберге, рассказав об эпизоде 20-летней давности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

**— компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ