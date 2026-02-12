Фото: www.globallookpress.com/Petra Schneider-Schmelzer via ww

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Болезни из-за фастфуда грозят даже здоровым людям.

Люди с ожирением или сахарным диабетом, которые получают порядка 20% суточных калорий из фастфуда, имеют повышенный риск заболеваний печени из-за накопления жира. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова.

На употребление вредной пищи организм реагирует быстро — в печени резко повышается уровень жира. Даже у здоровых людей такой рацион вызывает умеренное накопление жира в клетках этого органа, что впоследствии может привести к неалкогольной болезни печени.

Кроме того, серьезные заболевания этого органа могут вызвать и биологически активные добавки из-за отсутствия строгого контроля в производстве и регистрации, как у лекарств.

Некоторые из них могут вызвать острый гепатит, холестатическое повреждение печени или печеночную недостаточность. Еще один фактор болезни печени — алкоголь. Он влияет на здоровье организма даже при систематическом употреблении менее 10 грамм чистого спирта.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, некоторые продукты ускоряют процесс старения кожи. Они спазмируют и повреждают сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса. Более того, к вечеру организм очень часто тянет на фастфуд. В игру вступает кортизол, побуждающий взять в руки бургер или сладости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.