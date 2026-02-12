Невролог предупредил об атаке повальной мигрени на фоне смены погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Чувствительнее всех к перепадам давления возрастные и находящиеся в переходном периоде люди.

Повальная мигрень в ближайшее время атакует россиян на фоне смены погоды. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт, невролог и гериатр Валерий Новоселов.

По его словам, чувствительнее всех к перепадам давления люди старшего возраста и находящиеся в переходном периоде. Особую чувствительность проявляют клетки, зависимые от кислорода — это клетки сердца, кардиомиоциты, клетки мозга и нейроны.

Перепады давления негативно сказываются на здоровье человека. В качестве примера можно представить людей, которые попадают на среднегорье или высокогорье. Из-за низкого содержания кислорода нейроны испытывают кислородное голодание, и все хронические заболевания обостряются.

Точно также происходит и при резких колебаниях погоды в условиях континентального климата. Новоселов подчеркнул, что так называемые голубые зоны долголетия находятся именно там, где температурные колебания в течение года и суток минимальны. Как правило, это Северное полушарие и широты, расположенные недалеко от экватора.

Невролог порекомендовал людям, страдающих мигренью, соблюдать уже назначенный и привычный режим лечения. В периоды изменения погоды особенно важно придерживаться уже подобранной схеме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, частые головные боли не всегда говорят о мигрени, проблемах с артериальным давлением или стрессе. Причиной может послужить ухудшение состояния глаз, а именно, развитие астенопии.

