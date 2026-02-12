Невролог предупредил об атаке повальной мигрени на фоне смены погоды
Невролог Новоселов: в ближайшее время россиян атакует мигрень из-за смены погоды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Чувствительнее всех к перепадам давления возрастные и находящиеся в переходном периоде люди.
Повальная мигрень в ближайшее время атакует россиян на фоне смены погоды. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт, невролог и гериатр Валерий Новоселов.
По его словам, чувствительнее всех к перепадам давления люди старшего возраста и находящиеся в переходном периоде. Особую чувствительность проявляют клетки, зависимые от кислорода — это клетки сердца, кардиомиоциты, клетки мозга и нейроны.
Перепады давления негативно сказываются на здоровье человека. В качестве примера можно представить людей, которые попадают на среднегорье или высокогорье. Из-за низкого содержания кислорода нейроны испытывают кислородное голодание, и все хронические заболевания обостряются.
Точно также происходит и при резких колебаниях погоды в условиях континентального климата. Новоселов подчеркнул, что так называемые голубые зоны долголетия находятся именно там, где температурные колебания в течение года и суток минимальны. Как правило, это Северное полушарие и широты, расположенные недалеко от экватора.
Невролог порекомендовал людям, страдающих мигренью, соблюдать уже назначенный и привычный режим лечения. В периоды изменения погоды особенно важно придерживаться уже подобранной схеме.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, частые головные боли не всегда говорят о мигрени, проблемах с артериальным давлением или стрессе. Причиной может послужить ухудшение состояния глаз, а именно, развитие астенопии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.