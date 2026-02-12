«Дикий кошмар»: Павел Деревянко о желании мужчин снизить или не платить алименты

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Актер ужаснулся, что многие мужчины могут не заботиться о своих детях и воспринимают это за норму.

Настоящий кошмар — это когда мужчины требуют снизить алименты или еще хуже — вовсе не платить их. Таким мнением с корреспондентом 5-tv. ru на премьере сериала «Кто-то должен умереть» поделился актер Павел Деревянко.

По словам звезды «Беспринципных», для него такая позиция просто немыслима. Актер ужаснулся, что многие мужчины могут не заботиться о своих детях и воспринимают это за норму.

«Это случается часто очень. Честно говоря, я, когда с этим столкнулся, я был совершенно в ужасе, что так много мужчин не платят алименты, что они не заботятся о своих детях. По-моему, это кошмар дикий просто. Я не понимаю, как это возможно. Для многих это как будто бы норма типа что ли. Я к этому отношусь плохо», — рассказал Деревянко, который воспитывает двоих дочерей.

Забота о детях — это необходимость каждого родителя вне зависимости от того, состоит ли он в браке или нет. Дело не только в деньгах, но и во внимании и обучении важным для ребенка вещам. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, звезда сериала «Дети перемен» актер Артем Кошман считает самым ценным уроком, который родители могут преподать детям, — доверие. Он рассказал про свои чувства к маме и папе.

