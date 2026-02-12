«Хочу быть жестче»: готов ли Павел Деревянко терпеть обиды

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

При возникновении конфликтов или недопонимания актер предпочитает отойти в сторону и дать человеку выпустить пар.

Актер Павел Деревянко с пониманием относиться к слабостям других людей. Он не привык обижаться и даже считает это странным. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Кто-то должен умереть».

«Я вообще не обидчивый. Обижаться — значить мстить себе за чужие ошибки. Это странно, я так не делаю. Если мне человек не нравится, я просто отхожу в сторону немного. Но, что очень важно, я с пониманием отношусь к слабостям своего оппонента», — поделился актер.

По мнению Деревянко, это хорошее и нужное качество. Он отметил, что часто идет на уступки, однако его это не всегда устраивает. Знак зодиака актера — Рак говорит о чувствительности, нелюбви к конфликтам и умению понимать состояние других людей.

При всех этих положительных сторонах личности, Павел подчеркнул, что ему порой не хватает жесткости.

«Я хочу быть жестче», — отметил артист.

Говоря про качества наших дорогих звезд, актрису Нику Здорик можно назвать противоположностью Деревянко. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, звезда «Ландышей» не скрывает, что обладает, как говорится, характером. Женской мудрости она набирается у мамы.

Излишняя эмоциональность актрисы привела и к расставанию со Стасом Пьехой. Она назвала небезопасным проявление своих эмоций для него.

