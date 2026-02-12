Нарушительница на максималках: блогера задержали за 200 неоплаченных штрафов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также выяснилось, что у нарушительницы поддельные номера и нет полиса ОСАГО.

В Уфе сегодня задержали одну из самых злостных нарушительниц страны. Блогер — любительница крутых виражей, которая отметилась даже в Москве.

Список из двухсот штрафов, которые числятся за нарушительницей, теперь пополнился новыми. Когда инспекторы остановили машину, выяснилось, что номера поддельные. Кроме того, у хозяйки не оказалось ОСАГО.

Иномарку изъяли. А любительницу ярких роликов ждет серьезный разговор в ГАИ и, видимо, суд.

Как ранее писал 5-tv.ru, dодитель в Кемерове попытался обмануть сотрудников ГАИ, прикинувшись спящим. Инспекторы заметили легковушку, которая, несмотря на зеленый сигнал, продолжала стоять на перекрестке. Подойдя поближе, они увидели, что водитель спит, обняв руль. Когда они попытались его разбудить, машина тронулась. Но затем водитель заметил полицейских и попытался притвориться спящим. Но ему это не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.