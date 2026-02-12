Разгильдяйство и геройство: как спасали повисшего на проводах дворника в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Чудом закончившаяся хэппи-эндом история привлекла внимание прокуратуры.

Очень захватывающие кадры сегодня были сделаны в Петербурге, где счастливый случай спас жизнь обычного дворника. Падая с крыши, он зацепился руками за провод, и это был его единственный шанс на миллион. Причем в ожидании помощи провисеть, как вы понимаете, пришлось не несколько минут. Уникальные съемки и все этапы спасательной операции у корреспондента «Известий» Татьяны Леонтьевой.

Большая спасательная операция развернулась в Центральном районе. Пожарные, полиция, сотрудники скорой и прохожие следят за тем, как с проводов снимают дворника, который пренебрег элементарной техникой безопасности.

«Вот с этой крыши сотрудник коммунальной службы сбрасывал снег. Делал это без страховки, за что-то поплатился. Через несколько минут работы поскользнулся, сорвался вниз и повис на проводах примерно на уровне шестого этажа», — рассказала корреспондент.

Первым на помощь бросился альпинист, который тоже очищал дом от снега.

«Быстрее приехали МЧС, милиция, скорая помощь. Спасибо. Вовремя пришли. Три минуты. Сразу пришли, помогали», — поделился очевидец.

А после прибывшие сотрудники спасательной службы подогнали к месту автолестницу и аккуратно спустили перепуганного дворника на землю.

Спасенного дворника осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась.

После случившегося руководителей управляющих компаний всего Центрального района вызвали в администрацию на оперативное совещание. А прокуратура проверит, с каким оборудованием руководство отправляло своего сотрудника на крышу — сам ли он решил отказаться от страховки или ее даже не выдавали.

