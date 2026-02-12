Опять «Филяй-филяй»? Ставший звездой соцсетей немецкий танцор хочет в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Gartner; 5-tv.ru

После интервью «Известиям» блогера накрыла новая волна популярности.

В Россию собирается приехать немецкий блогер, который стал очень популярен у нас, благодаря танцам под песню «Филяй-филяй». Самуэль Домен в интервью «Известиям» сказал, что хочет лично пообщаться с поклонницами из нашей страны. После этого признания его соцсети просто взорвались. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все покажет.

Среди интернет-кружочков теперь еще и ссылка на ТВ-интервью. «Филяй-Филяй» опять накрыло взрывной популярностью. И в Россию пообещал приехать.

«Я обязательно когда-нибудь приеду в Россию, я в этом уверен. Очень хочу увидеть свое огромное фан-сообщество вживую», — сказал он.

И столько приятностей российским фанаткам наговорил.

«Я поражен вашей добротой, вашей любовью и тем сообществом, которое у нас есть. Я безумно благодарен за это», — признался блогер Самуэль Домен.

А потом станцевал, распахнув уже не только душу. Полуголый, накаченный. За несколько часов сотни комментариев. Его фанатки не в себе: от счастья, конечно же.

«Милый, сексуальный котик»,

«Спасибо Самуэлю, что сказал так много хорошего о нас, это главное»,

«Самуэль, спасибо за добрые слова, интервью замечательное», — писали поклонницы.

Хейтерш среди поклонниц тоже не мало — продолжайте, нам всем и Самуэлю особенно нужен шум и ваше сарафанное радио.

Сводит россиянок с ума и в рунете и далеко за рубежом.

«В этом какое-то некое ощущение единения народов. Это очень чувствуется, что он нас любит, мы любим его», — заявила фанатка Оксана.

«Они берут музыку, которая красивая, любую и танцуют под нее, проявляют благодарность, уважение. Что еще женщине надо?» — добавила инфлюенсер из Вены Юлия Хубер.

А ведь сначала просил не писать ему на русском, но быстро понял, какой охват может потерять. А теперь и сам заговорил.

Сотни, а возможно уже тысячи последователей, друзья — Майк, Янник… Российские популярные блогеры делают с ними совместный контент.

Тот самый «дед-бодибилдер» первым смекнул — надо тряхнуть и тут своей фирменной стариной и тоже прокачал просмотры.

«Девчонкам понравилось, эту коллаборацию люди ждали, и действительно получилось очень круто», — заявил Юрий Карпенко.

А вот сильная половина российского шоу-бизнеса поднапряглась в известном смысле. Маликов, Niletto, Крид, и Киркоров — то же ведь Филя — ну чем не отечественный Филяй — тот, что может не хуже «чем угодно пофилять».

А немцы продолжают наступать: сегодня в тусовке интернет-крашей из Германии появилось новое лицо. И не только лицо. Хайпуют все.

И все же, по-прежнему хотелось бы верить, что это не «Филяй-филяй» соблазнил Россию, а она, матушка, соблазнила его. Со всеми своими Машами, Наташами и «Катюшами».

