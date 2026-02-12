«Технология продаж»: почему огурцы догнали по цене мясные деликатесы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Рекордный урожай, сотни современных теплиц, цены производителей даже ниже прошлогодних, но на полке — 800 рублей.

Федеральная антимонопольная служба начала разбираться с резким подорожанием огурцов во многих регионах России. Цены на этот базовый, вполне стандартный и уж точно не самый дорогой овощ, в некоторых областях взлетели выше восьмисот рублей. В ФАС посыпались жалобы, ревизоры пошли к поставщикам и продавцам. Кто из них погнался за сверхприбылью, разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Зелененький» обыкновенный — по цене мяса. Это не икра и не мраморная говядина. Обычные свежие огурцы. Ведут себя необычно и пробивают потолок продуктовых цен. На этом московском рынке их берут с потолка. Стоимость не указана, ее называют налету. Цифры круглые и заоблачные — 700, 800 рублей.

Россияне фотографируют ценники и выкладывают их в сеть. В комментариях — эмодзи с открытым ртом, но покупателям не смешно. Огурец теперь как деликатес — дороже экзотического манго. Его индекс стремительно растет по всей России. Средняя цена — 500-600 рублей за килограмм. Продавцам и самим не по зубам этот доморощенный овощ.

А ведь еще каких-то три месяца назад килограмм стоил в среднем 142 рубля. Сегодня 600-700, а у некоторых — еще дороже. Владельцы овощных точек говорят — сезонность.

Короткий световой день, дорогое электричество, а без него огурец не созреет. Нужно светить на него минимум 18 часов в день. Звучит все это вроде бы убедительно, если бы не ценовой разброс. На этой плодоовощной базе в Московской области либо длиннее световой день, либо солнце светит бесплатно, но огурцы тут стоят дешевле в разы.

Стоит отъехать десять километров в сторону центра Москвы — и тот же самый огурец уже в три раза дороже. В обычном супермаркете за 0,450 кг просят 279 рублей, килограмм — больше 600. Еще ближе к центру — и овощ дорожает еще.

Казалось, откуда вся эта овощная арифметическая прогрессия? Урожай был рекордным, почти восемь миллионов тонн овощей. Но случился эффект домино. Выросла стоимость других позиций: логистика, оборудование, упаковка. Но объяснить разрыв 400 рублей между оптовой базой и доставкой на дом сложно даже с калькулятором.

«Здесь мы видим многократную накрутку. Огурцы подорожали по-разному в различных ценовых сортовых категориях», – отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

ФАС уже направила запросы производителям. Хотят понять механизм огуречного ценообразования и то, как 20 километров умножают его стоимость на два.

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — заявили в службе.

У экспертов ответ уже готов. Все дело в аппетитах, они растут гораздо быстрее огурцов.

«Я даже видел совершенно одинаковые огурцы. Цена разная, хотя они совершенно одинаковые. Продавец раскладывал из одного мешка по разным ценам. Есть такая технология продаж», – рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

