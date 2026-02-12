Фото, видео: www.globallookpress.com/Peter Druk; 5-tv.ru

На фоне слухов о президентских выборах на Украине, якобы инициированных давлением Штатов, в Киеве разгорается новый политический кризис, обрастая скандалами, конспирологией и борьбой элит.

Сама же украинская столица сегодня закипела после новости о том, что в стране все-таки состоятся выборы президента. Причем некоторые американские журналисты даже называют конкретные даты. То есть утечка идет из Вашингтона, и именно Вашингтон, скорее всего, продавил Зеленского. Судя по всему, речь идет о самом настоящем политическом шантаже. Все объяснит обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Зеленский явно соскучился по вниманию камер. Это огорчает его спонсоров в Европе. И тут, как по команде, включаются британцы, а именно они стоят за Зеленским. Financial Times вбросил информацию: глава киевского режима 24 февраля объявит о выборах. Ноль источников. Ноль подтверждений. Сам Зеленский опровергает. Зато какой резонанс!

«Украина начала планировать президентские выборы одновременно с референдумом по вопросу мирного соглашения с Россией после того, как администрация Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину предложенных США гарантий безопасности», — говорится в публикации.

Дональд Трамп действительно не раз за последний год заявлял: без выборов украинский президент — не президент. Даже диктатором его называл.

«Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это перестает быть демократией», — отмечал американский лидер.

Украинские издания рисуют еще более фантастический сценарий, не только про выборы. Якобы делегация из Киева пакует чемоданы в Москву — для ускорения переговорного процесса.

Сначала переговорщики доберутся до Варшавы. Там сядут на самолет под гарантии спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. И борт отправится в Россию. Впрочем, никаких подтверждений нет. Как и по выборам.

«Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, но все-таки принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но даже намека на выборы украинцам достаточно, чтобы наглядно показать миру, что такое принцип «пауки в банке». Миндичгейт по имени соратника Зеленского Тимура Миндича уже похоронил карьеры двух министров, вице-премьера и бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. И вдруг оказывается, что детективов антикоррупционного бюро, которые отвечали за прослушку коррупционеров, тоже прослушивали.

За прослушкой может стоять все тот же Андрей Ермак, который сохранил влияние на Зеленского даже после отставки. Апофеоз: якобы при обыске у Ермака были найдены куклу вуду — для ритуалов черной магии. А ведьмаков он выписывал из Израиля, Грузии, Латинской Америки.

«Маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают каких-то кукол, которых он складирует в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — писала экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Людоедские законы — против своего же населения — как продолжение политического шабаша. Верховная Рада наделила полицию правом изымать детей у родителей. Когда объявлен вывоз жителей из зоны боевых действий, а семьи переезжать не хотят. Для Зеленского — это способ шантажа.

«Мы понимаем, что да, детей воруют, детей увозят. Есть проблемы и с тем, что потом органы какие-то продаются, потом детей продают в разные семьи. и педофилам в том числе», — пояснил политолог Дмитрий Солонников.

Чудовищный опыт — уже есть. На примере Днепропетровщины. Оттуда массово эвакуировали детей из интернатов. Перевезли в Турцию. Программу курировала лично супруга Зеленского — Елена. Две девочки вернулись обратно беременными. Воспитатели знали, что происходит, но ничего не делали.

Доклад ООН подтверждает: на Украине процветает торговля детьми. Но Запад молчит. Друзьям Зеленского — не до того. У главы брюссельской дипломатии Каллас взыграла неприкрытая обида: на переговоры в Абу-Даби не позвали. Она выкатила свой вариант «мирного плана». Хотя никто не спрашивал. Будто «эстонский ястреб”- вообще не знакома с ситуацией на поле боя.

«Численность российской армии является проблемой для всех ее соседей. Размер российского военного бюджета является проблемой для всех. Так что нам действительно нужно посмотреть, к какому консенсусу они готовы прийти», — заявила дипломат.

Вот только Евросоюзу места за столом переговоров не нашлось.

