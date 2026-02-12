«Хреново»: Павел Деревянко о женщинах, ищущих богатства в шоу-бизнесе

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Актер очень часто слышал подобные истории.

Можно только посочувствовать женщинам, которые особо падкие на богатство и вовсю его разыскивают в шоу-бизнесе. Так заявил актер Павел Деревянко в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Кто-то должен умереть».

«Только можно как-то посочувствовать, наверное. Но я никому такого не пожелаю», — поделился актер.

По словам Деревянко, он никогда не сталкивался с такими ситуациями, но часто слышал об этом. Его они только ужасают.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Люся Чеботина откровенно призналась, что ее совершенно не привлекает статус «девушки при влиятельной фамилии». Она дала понять, что не собирается строить отношения ради денег или громкой родословной.

Для артистки важен так называемый «здоровый патриархат», чтобы мужчина брал на себя ответственность, принимал решения и мог чему-то ее научить.

Не так уж важно финансовое благополучие избранника и для Ольги Бузовой. Певица давно мечтает о серьезных отношениях, которые приведут к колечку на безымянном пальчике. Для артистки в приоритете быть именно за мужем за самостоятельным и увлеченным своим делом мужчиной, нежели чтобы ее возлюбленный зарабатывал большее нее или наравне.

