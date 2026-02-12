Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/James Van Der Beer Has Pas

Долгое время актер не привлекал внимания общественности к своему заболеванию.

Умер звезда телесериала «Бухта Доусона», американский актер Джеймс Ван Дер Бик, сыгравший роль Доусона Лири. Ему было 48 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Жена актера Кимберли Ван Дер Бик опубликовала пост в социальных сетях. Она рассказала, что муж встретил свои последние дни с мужеством, верой и благородством. После этого несколько знаменитостей почтили память Джеймса, включая Хиларию Болдуин и Джейми-Линн Сиглер.

Смерть наступила после продолжительной борьбы с раком. Долгое время актер не привлекал внимания общественности.

Однако в ноябре 2024 года в интервью журналу People он рассказал, что был вынужден раскрыть диагноз, узнав, что некий «таблоид собирается опубликовать эту новость». У Ван Дер Бика осталось шестеро детей.

