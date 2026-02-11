Директор техникума в Анапе назвала героем погибшего при стрельбе охранника

Фото: 5-tv.ru

Вооруженный студент выстрелил в мужчину несколько раз.

Погибший при стрельбе в частном Анапском индустриальном техникуме охранник проявил настоящий героизм. Он не только первым принял на себя удар напавшего студента, но и оперативно вызвал правоохранительные органы. Об этом заявила директор учебного учреждения Евгения Пономарева, ее слова привела пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Правильные решения и четкие действия сотрудника охраны в первые минуты помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей. <…> Спасти многие жизни», — рассказала она.

По камерам видеонаблюдения Николай заметил первые выстрелы в сторону одной из сотрудниц техникума. Он надел бронежилет, после чего оперативно заблокировал входы в учреждение, но его настиг злоумышленник.

Получив ранение, мужчина все равно нажал тревожную кнопку, вызвал сотрудников Росгвардии и связался со вторым пунктом охраны, оповестив коллег о происходящем. В тот самый момент вооруженный студент выстрелил в Николая еще несколько раз. Пострадал и находившийся в холле здания учащийся.

Директор техникума отметила, что четкие действия ее сотрудника позволили представителям правоохранительных органов оперативно обезвредить и задержать преступника.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, трагедия в Анапском индустриальном техникуме произошла 11 февраля. По предварительной информации, в здание вошел 17-летний студент второго курса, обучавшийся на автомеханика. Он был одет в черную рубашку и брюки, при себе имел ружье и запас патронов.

В стенах учреждения прозвучало не менее десяти выстрелов. В результате нападения ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Их всех госпитализировали в городскую больницу Анапы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета устанавливают мотивы нападавшего, а также обстоятельства, при которых он смог пронести оружие в здание. Временно в техникуме приостановили учебный процесс.

