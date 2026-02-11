Фото: Reuters/Kuba Stezycki

Президент Украины заявил, что не планирует визит в Россию и исключил в качестве площадки Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается приезжать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом написало издание Страна.ua.

«Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву», — привело его слова издание в Telegram-канале.

При этом Зеленский заявил о готовности обсуждать урегулирование на других международных площадках — в США, странах Европы либо на нейтральной территории, кроме Белоруссии.

Как ранее писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выбранная Киевом линия поведения ведет страну к ослаблению государственности и экономическому упадку. По оценке дипломата, курс, сформированный при участии западных союзников, в перспективе может обернуться утратой национальной идентичности.

В тот же день британский коммодор в отставке Стивен Джерми отметил, что переговорные позиции Украины со временем становятся слабее: по его словам, каждая новая попытка диалога сопровождается менее выгодными условиями для Киева. Он также выразил мнение, что ряд европейских стран заинтересован в затягивании конфликта.

