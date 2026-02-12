«Даже не номинировали»: Ника Здорик об отношении киноиндустрии к «Ландышам»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проект добился успеха и собрал большое количество поклонников.

Актриса Ника Здорик считает своей главной наградой не кинопремии, а любовь зрителей. Об этом звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» заявила в интервью блогеру Марии Чадиной.

Сериал «Ландыши» и его создателей не номинировали ни на одну кинопремию в 2025 году, хотя проект стал довольно успешным и собрал большое количество поклонников.

«Нас даже не номинировали. „Лучшая пара сериала“, „Лучший сериал года“, какой-то „Прорыв года“ <…> Нас даже нигде не упомянули. Я иногда даже злюсь, честно тебе скажу. Но я радуюсь, и для меня самая лучшая и важная награда — это зрительская любовь. Не у каждого сериала она есть в таком масштабе, как у „Ландышей“», — высказалась Здорик.

По словам актрисы, некоторые считают, что участие в таком проекте может закрыть путь в индустрию, якобы из-за того, что сериал затрагивает такую тяжелую тему, как специальная военная операция (СВО). Однако Здорик отметила, что сериал — это история про любовь в контексте нашего времени.

«У нас идет СВО. Огромное количество женщин, девушек молодых ждут своих ребят с СВО. И огромное количество парней сейчас на СВО, что это игнорировать, это так», — пояснила Ника.

Несмотря на негативные отзывы в адрес сериала, многие зрители поблагодарили создателей «Ландышей» за такую честную историю.

Сюжет сериала «Ландыши» рассказывает о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Ее опекун, желая поправить собственное финансовое положение, пытается устроить свадьбу Кати со своим сыном. Жених оказался изменщиком, и невеста сбегает, в Вологде она встречает офицера Леху — простого парня, который решает стать ее заступником. Трогательная любовь пары нашла отклик в сердцах россиян, зрители с нетерпением ждут выхода новых серий.

