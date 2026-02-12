«Дичайшие съемки»: Ника Здорик о неврозе, звездной болезни и работе над собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса привыкла контролировать ситуацию, однако в жизни не всегда все происходит «по плану».

Звездная болезнь не настигла актрису Нику Здорик после съемок сериала «Ландыши», однако внезапная волна популярности все равно на ней сказалась. Об этом она рассказала в интервью блогеру Марии Чадиной.

«Во время съемок я ловила себя как-то на ощущении, что я как-то могла резко ответить, как-то типа „не подходите ко мне сейчас“, и у меня вообще был невроз внутренний. На меня вот это все упало, я была дико счастлива, и в один момент я не понимала, как с этим справляться», — поделилась она.

В один момент график актрисы стал настолько плотным, что долгое время она работала без выходных. На момент съемок «Ландышей» Здорик пригласили еще вести реалити-шоу «Богатырские игры», где, по ее словам, «были дичайшие съемки». Для актрисы это был первый опыт в качестве телеведущей.

«Может быть чуть-чуть более агрессивная стала. Звездная ли это болезнь — не знаю, скорее, это какая-то защитная реакция просто от каких-то нападений неожиданных. Я вообще человек по жизни такой все контролирующий, очень тревожный и недоверчивый, над чем я сейчас очень много работаю», — поделилась Здорик.

Она отметила, что зачатую все происходит спонтанно. Многие ситуации невозможно контролировать или как-то предугадать, что вызывает у нее злость и даже агрессию.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ника Здорик не может представить, как бы она вела себя, если бы в 16 лет, на нее свалилась такая слава, как на актрису Анну Пересильд.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.